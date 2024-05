Porto Alegre vive quinta-feira caótica com chuva e novos alagamentos

Porto Alegre vive uma quinta-feira (23) caótica. A chuva intensa que cai na cidade desde a madrugada fez com que diversas regiões da cidade voltassem a ficar alagadas, pontos da zona Sul se transformaram em rios e o trânsito apresentando engarrafamentos de Norte a Sul tornaram o deslocamento pela capital gaúcha quase que impossível.

bairros como o Menino Deus problemas no sistema de esgotamento pluvial. Áreas da zona central da cidade,, Cidade Baixa e Praia de Belas voltaram a ficar alagados. Desta vez, as águas sobem pelos bueiros e tomam conta das vias, indicando

Vias que já haviam tido o trânsito liberado tiveram de ser novamente bloqueadas, como é o caso das avenidas Erico Verissimo, Aureliano de Figueiredo Pinto e Getúlio Vargas, e outras que nem chegaram a alagar quando do pico da cheia agora não permitem a circulação de veículos. No início da manhã, eram ao menos 43 pontos com bloqueio total. Às 14h30min, o número de vias totalmente fechadas para o trânsito subiu para 55, além de outras 23 com bloqueios parciais.

Em vídeo, o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss, afirmou que as chuvas são maiores do que os modelos previamente apontavam e que as equipes seguem atuando na limpeza das redes para tirar o lodo e a areia acumulada em razão dos alagamentos anteriores. Além disso, ele diz que o departamento está buscando ampliar o bombeamento das casas de bombas 12, 13 e 16, que contemplam os bairros Menino Deus e Cidade Baixa.

Conforme a MetSul Meteorologia os acumulados de chuva nas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até o começo da tarde desta quinta eram de 104mm no bairro Belém Novo e 80mm no Jardim Botânico. Já o monitoramento da rede do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres (Cemaden), a precipitação até o começo da tarde atingia 82mm no Cristal e 75mm no Partenon.



Na Zona Sul, moradores ficaram ilhados nas ruas Arroio Grande e Canela, junto à Avenida Otto Niemeyer. A região é um ponto crítico para alagamentos, na medida em que é margeada pelo Arroio Cavalhada que extravasa. Por volta das 13h, a força das águas nas vias era tanta que a impressão era de que ali estava passando um rio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar estão no local atuando para retirar moradores.

Ainda em relação ao trânsito, as vias que desembocam no Túnel da Conceição ficaram praticamente paradas. Tanto a João Pessoa, mais próximo da Paulo Gama, quanto a Osvaldo Aranha estão com fluxo muito lento de veículos que se encaminham para a saída da Capital pelo corredor humanitário. Em vias do Centro, como a Barros Cassal, longas filas de automóveis também se formavam no início da tarde desta quinta-feira, cena que se repetia por diversas outras ruas e avenidas.