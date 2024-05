Chuva deixa pontos alagados em Porto Alegre, incluindo Menino Deus

forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira Um dos bairros afetados é o Menino Deus. (23) deixa pontos alagados em Porto Alegre.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos, inclusive, postou uma informação no X (antigo Twitter) sobre o assunto. “A Ebap 12 está operando com a capacidade reduzida, por isso a água na região do Menino Deus. Equipes já estão no local atuando para colocar os demais motores em operação”, esclarece o departamento.

Pelo Instagram, moradores compartilham vídeos da avenida Ganzo, próximo à Praia de Belas, com muita água, assim como as ruas Rodolfo Gomes, Rafael Saadi, Cícero Ahrends, José de Alencar e Botafogo.