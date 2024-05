Leite anuncia mais de 500 casas para vítimas da enchente no Vale do Taquari

Em parceria com o Ministério Público Estadual (MPRS) e o Grupo Innova Steel, a administração pública estadual comunicou a construção de 538 casas definitivas para os atingidos pelas enchentes de 2023 e deste ano em municípios dos vales do Taquari, Rio Pardo, Caí e Paranhana. O anúncio foi feito pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (23), no Estrela Palace Hotel, em Estrela. As unidades devem ficar prontas em até quatro meses, a partir do início da preparação dos terrenos.

Serão 300 moradias financiadas pelo programa A Casa é Sua - Calamidade para os municípios de Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Teresa e Venâncio Aires. Além dessas, a empresa KMB de Gravataí (responsáveis pela execução das moradias do programa estadual), comprometeu-se a entregar 15 a mais como doação.

“Não podemos deixar que as pessoas sejam vítimas duas vezes, vítimas da tragédia e do desalento. Então, estamos destinando R$ 41,8 milhões do tesouro estadual moradias de 44 metros quadrados aos que perderam tudo”, afirmou Leite.

O convênio com o MPRS garante o levantamento de mais 38 residências em Arroio do Meio, via Fundo de Reconstrução de Bens Lesados. “Desde o ano passado, tivemos um olhar especial para esta situação. Na segunda-feira estive conversando com alguns prefeitos da região e o que nós ouvimos de todos é que o principal para a sua reconstrução são as moradias”, destacou o procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Sikinowski Saltz.

Da iniciativa privada, virão 200 casas de 36 metros quadrados oferecidas pelo Grupo Innova para Cruzeiro do Sul, Igrejinha e São Sebastião do Caí, feitas no modelo steel frame, com dois quartos, banheiro, sala e cozinha conjugada. Para estas, a previsão de entrega também é de quatro meses.