Polícia Federal reabre posto de expedição de passaportes no Praia de Belas Shopping

A Polícia Federal reabre, a partir desta próxima quarta-feira (22), o posto de expedição de passaporte localizado no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A informação foi publicada pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul em seus portais.

Porém, o órgão especificou que, em razão da alteração da logística de envio dos documentos pela Casa da Moeda motivada pela catástrofe climática, a entrega do passaporte em todas as unidades da Polícia Federal no Rio Grande do Sul está com prazo estimado em 15 dias.

Para casos de viagens emergenciais comprovadas, o requerente deverá entrar em contato com a Polícia Federal por meio do telefone (51) 3235.9200 e do e-mail [email protected]

Os atendimentos deverão ser agendados normalmente por meio do Portal da Polícia Federal no site gov.br.