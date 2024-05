Segundo hospital de campanha de Porto Alegre começa a funcionar

Começou a funcionar nesta segunda-feira (20), o segundo hospital de campanha instalado em Porto Alegre por causa das cheias. A estrutura tem capacidade para atender até 300 pessoas por dia, possui consultórios, oito leitos de maior complexidade, com eletrocardiograma, mais dois leitos com respiradores. Instalada junto ao Pronto Atendimento da Bom Jesus, na Zona Leste, a iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Exército Brasileiro. As informações foram publicadas no site da prefeitura municipal de Porto Alegre.

Conforme o tenente coronel médico Maurício Specterow, a estrutura veio de Recife (PE), a partir do Comando Militar do Nordeste. A equipe é composta por dez profissionais de saúde do quadro militar, sendo sete de Bagé e três de Recife. “De acordo com a avaliação médica, os pacientes podem ser liberados ou, conforme a necessidade, utilizar um dos leitos da sala amarela ou vermelha, para casos mais graves”, explica o tenente.

O acesso é por livre demanda, sem agendamento, das 8h às 20h, nos sete dias da semana. O coordenador municipal de Urgências da SMS, Paulo Bobek, reforça que a ideia é não apenas dar suporte ao atendimento dos abrigados da enchente, mas dar conta da própria expansão de atendimentos da Operação Inverno. “Pela sazonalidade, acabamos atendendo mais pessoas com doenças respiratórias, além de doenças de veiculação hídrica, como hepatite A, leptospirose e até o risco de tétano em quem se feriu na fuga da enchente”, afirma.

A medida soma-se ao já existente hospital de campanha junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na Zona Norte, que funciona desde a última segunda-feira (13) e qual opera 24 horas por dia, sete dias por semana, com capacidade de atender mais de 200 pessoas por dia.