Hospitais Moinhos de Vento e Presidente Vargas seguem com abastecimento por caminhões-pipa

Entre os estabelecimentos de saúde da cidade de Porto Alegre afetados pelo desabastecimento de água que atingiram a cidade durante as enchentes, o Hospital Moinhos de Vento, assim como o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), segue sendo abastecido por caminhões-pipa. O Hospital Fêmina retomou recentemente o abastecimento. Enquanto isso, Santa Casa, Hospital de Clínicas e Hospital de Pronto Socorro já estão com o abastecimento de água normalizado. O Mãe de Deus, por sua vez, permanece em processo de limpeza, devendo reabrir no fim do mês.

O Moinhos de Vento esclarece que, desde 3 de maio, não recebe água do abastecimento comum. É orientado, neste caso, que pessoas procurem o atendimento de Urgência e Emergência somente em casos graves e de alta complexidade. Ainda, especifica que procedimentos eletivos, como consultas, exames e cirurgias estão sendo feitos em casos de doenças que requerem intervenção urgente ou imediata. Segundo o hospital, porém, toda água que chega à instituição é testada, com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade. O HMIPV, por sua vez, segue com atendimento normal, mesmo abastecido por caminhões-pipa.

No Hospital Mãe de Deus, a situação irá demorar a normalizar. Evacuado após as enchentes na cidade, o local já iniciou o procedimento de limpeza. Porém, segundo a assessoria do hospital, só deve ser finalizada no fim do mês de maio, ainda sem data específica.

Já no Hospital Fêmina, o abastecimento de água começou a ser restabelecido. Alguns setores começarão a ser abastecidos gradualmente pela rede, informou o centro de saúde. Ainda, segundo o Fêmina, não haverá dificuldade com a disponibilidade de água, sendo que o reservatório seguirá sendo abastecido com caminhão-pipa até a normalização. Todo o atendimento está normalizado.

No caso da Santa Casa, o hospital já está sendo abastecido integralmente pela rede de água do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). Todos os atendimentos que estiveram suspensos estão sendo retomados de forma gradual, em função da necessidade de reagendamentos.

Já o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também está com abastecimento normalizado. As consultas eletivas retornaram à normalidade nesta segunda-feira (20). Cirurgias, procedimentos não eletivos e visitas também já tiveram retorno. No Hospital de Pronto Socorro, a situação também já segue normalizada.