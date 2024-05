Confirmados mais dois óbitos pelas enchentes; número de mortes chega a 157

O boletim mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado às 18h deste domingo (19), confirma 157 mortes em virtude das enchentes no Estado. O número no boletim das 12h era de 155 óbitos. Ainda de acordo com o levantamento, 76.955 estão em abrigos e o número de desalojados em razão da tragédia climática no Estado é de 581.633 pessoas.