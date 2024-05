Previsão é de que chuva retorne com intensidade nesta semana ao Estado

A semana será, novamente, de instabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro momento, haverá chuvas isoladas em diversas regiões. Entre a terça e quarta-feira as temperaturas devem aumentar - com máxima chegando aos 29 graus em Porto Alegre -, trazendo chuva volumosa no Centro e no Norte do Estado. Segundo a Metsul Meteorologia, o tempo deve firmar apenas no final de maio.



Nesta segunda-feira (20), uma área de baixa pressão atmosférica se afasta e o ar mais seco avança pelo território gaúcho. Com isso, o tempo melhora em diversas regiões. No entanto, no Leste gaúcho haverá momentos de nebulosidade com chuva leve em alguns pontos. Já a terça-feira (21), começa com sol em alguns pontos e chuva na metade Oeste, o que se intensifica no período da tarde e à noite.

LEIA TAMBÉM: Com comportas abertas, nível do Guaíba segue baixando



O tempo começa a mudar, principalmente, a partir de quarta-feira (22). Isso porque uma frente fria se forma no Oeste e na Região Sul, com chuva ao longo do dia. No período da noite, o fenômeno também avança para o Noroeste e o Centro do Estado, enquanto a quarta-feira será de tempo firme no Norte e no Nordeste, com ar quente, calor e abafamento.



Já na quinta-feira (23), a frente fria avança associada a um centro de baixa pressão ocasionando chuva pelo Centro e o Norte do Estado, com possibilidade de temporais isolados. Na metade Norte, incluindo a região da Serra e o Vale do Taquari, o modelo indica 30 milímetros de chuva na sexta-feira (24).



LEIA MAIS: Vento Sul diminui ritmo de baixa do Guaíba neste sábado



Conforme a meteorologista Estael Sias, serão de 50 a 70 milímetros, que podem gerar alagamentos em regiões urbanas e o aumento do nível dos rios, mas nada comparado com as semanas anteriores. “Não serão volumes excepcionais, com cerca de 200 e 300 milímetros em dois e três dias, como ocorreu nas últimas semanas”, explica. As rajadas de vento podem ficar entre 70 km/h e 90 km/h no Sul e no Leste do Estado.



O próximo final de semana será de tempo firme e temperaturas baixas, próximas de 0 grau na região da Serra, o que afasta a instabilidade.

O tempo começa a mudar, principalmente, a partir de quarta-feira (22). Isso porque uma, com chuva ao longo do dia. No período da noite, o fenômeno também avança para o Noroeste e o Centro do Estado, enquanto a quarta-feira será de tempo firme no Norte e no Nordeste, comJá na quinta-feira (23), a frente fria avança associada a um centro de baixa pressão ocasionando, com possibilidade de temporais isolados. Na metade Norte, incluindo a região da Serra e o Vale do Taquari, o modelo indica(24).Conforme a meteorologista Estael Sias, serão de 50 a 70 milímetros, que podem gerar alagamentos em regiões urbanas e o aumento do nível dos rios, mas nada comparado com as semanas anteriores. “Não serão volumes excepcionais, com cerca de 200 e 300 milímetros em dois e três dias, como ocorreu nas últimas semanas”, explica. As rajadas de vento podem ficar entre 70 km/h e 90 km/h no Sul e no Leste do Estado., próximas de 0 grau na região da Serra, o que afasta a instabilidade.