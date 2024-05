Vento Sul diminui ritmo de baixa do Guaíba neste sábado

O nível do Guaíba segue baixando neste sábado (18), mas em um ritmo bem mais lento do que o observado na véspera. No sábado, a primeira medição, feita à meia noite, marcava 4,55 metros. Pela tarde, às 16h, o nível encontrava-se em 4,54 metros. Ou seja, passadas 16 horas, havia caído apenas um centímetro. Na sexta-feira (17), neste mesmo intervalo de tempo, o recuo havia sido de 14 cm, de 4,78 m para 4,64 m.

Segundo o pesquisador e professor do Instituto de Pesquisa Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Fernando Fan isso se explica, principalmente, pela direção atual do vento. “Estamos com vento de Sul, o que diminui a taxa de redução do nível do Guaiba”, aponta.

Segundo Fan, influencia ainda o fato de que ainda há muita água armazenada nas várzeas do Rio Jacuí, o que faz com que haja uma vazão constante de água chegando do Delta do Jacuí. “Temos previsão de chuva para esta semana que também deve contribuir para esta lenta redução”, conclui o professor.



De acordo com o boletim mais recente dos pesquisados do IPH da Ufrgs, emitido na sexta-feira (17), a previsão é de precipitação de chuva na semana que vem cobrindo grande parte do Estado, com acumulados de mais de 150 mm nos próximos 10 dias em alguns locais. A projeção também é de vento Sul moderado de até 30 km/h até pelo menos este sábado, podendo persistir na segunda-feira.



Mesmo assim, segundo o pesquisador e professor do IPH da Ufrgs Rodrigo Paiva, o cenário observado na análise de sexta-feira deve se manter, com tendência de redução dos níveis do Guaíba, mesmo que lenta.

O documento prevê que o nível do Guaíba deve permanecer acima da cota de inundação de 3 metros até o final de maio ou início de junho, dada a possiblidade de novas chuvas. Também aponta um nível acima dos quatro metros até o início da semana que vem.

O boletim é produzido pelos hidrólogos Fernando Fan, Rodrigo Paiva e pelo engenheiro Matheus Sampaio e será atualizado novamente na próxima segunda.