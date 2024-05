Confira o nível do Guaíba neste sábado

O nível do Guaíba segue caindo na manhã deste sábado (18). Na medição realizada às 7h, no Cais Mauá, a água estava em 4,52m, a menor marca desde o começo da cheia histórica, no inicio do mês. Às8h30min, acota estava em 4,53m. O acompanhamento feito de 15min em 15min aponta parauma baixa consolidada, mas em ritmo lento.Na noite de sexta-feira (17), às 23h45min, o lago estava em 4,56m.