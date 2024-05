Abastecimento de hospitais atendidos pela ETA Moinhos de Vento deve normalizar até segunda

O abastecimento aos hospitais que recebem água da Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento deve ser normalizado apenas na segunda-feira (20), segundo informou o diretor-geral do sistema de abastecimento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss.

seguirão sendo abastecidas por meio de caminhões-pipa Até lá, as instituições de saúde da regiãoou via uma manobra que possibilita que hospitais recebam água de outras estações já normalizadas ou com melhores condições de produção de água tratada.

Na quarta-feira passada (15), o Dmae informou que a ETA Moinhos de Vento, responsável por atender 21 bairros de Porto Alegre, havia retomado a operação parcialmente, após ter ficado cerca de 12 dias desativada em razão das consequências da cheia história do Guaíba.



Loss explica que a expectativa era de que o sistema de bombeamento dessa estação tivesse uma vazão de 600 litros por segundo neste primeiro momento. Porém, em razão do grande volume de sujeira no entorno do local a produção, no momento, é de somente 300 litros por segundo, o que explica a dificuldade de abastecimento persistente nos hospitais.



“Estamos operando apenas com um motor e esse equipamento acabou perdendo um pouco do rendimento”, lamenta Loss, acrescentando que espera que, até segunda-feira (20), a estação receba e instale novos motores para voltar a operar dentro da normalidade, que significa uma produção de 1,3 mil litros por segundo de água tratada.



Por meio da assessoria de imprensa, o Hospital Moinhos de Vento reafirmou que, desde o dia 3 de maio, vem sendo abastecido por meio de caminhões-pipa do Dmae. O complexo acrescenta, em nota, que “todo o recurso hídrico que chega à instituição é testado, com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade, antes de entrar nos reservatórios”. O mesmo vem ocorrendo com o Hospital Fêmina e o Hospital Presidente Vargas, segundo informou as assessorias de imprensa dessas instituições.



Já os hospitais de Clínicas e Santa Casa continuam recebendo água através de uma manobra na rede, que está puxando a água da ETA Menino Deus e levando-a até as instituições de saúde, conforme repassado pela comunicação desses locais.



O Pronto Socorro foi o único que relatou, via assessoria de imprensa, que a situação de abastecimento se encontra normalizada.