Hospitais ainda são abastecidos por caminhões-pipa em Porto Alegre

No Hospital Moinhos, o quadro não mudou, o abastecimento de água está sendo feito, desde 3 de maio, por meio de caminhões-pipa do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE). Todo o recurso hídrico que chega à instituição é testado, com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade, antes de entrar nos reservatórios.

A Santa Casa de Misericórdia está recebendo água da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Menino Deus. A informação da instituição hospitalar é de que a água está retornando aos poucos. A Santa Casa continua recebendo água de caminhões-pipa.

Já no Hospital de Clínicas de Porto Alegre o abastecimento de água está normalizado. A informação é de que a ETA do Menino Deus está garantindo as necessidades da instituição hospitalar. O Hospital de Pronto Socorro também informou que a situação voltou ao normal.

O Hospital Fêmina está recebendo abastecimento de água e funcionando a pleno. Conforme informações do hospital, localizado na rua Mostardeiro, nº 17, a situação agora está normalizada e os reservatórios estão sendo abastecidos regularmente, mas com caminhões-pipa.