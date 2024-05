Governo do RS assina acordo para assistência a animais resgatados na enchente

Neste sábado (18), o governo do Rio Grande do Sul formalizou uma parceria com a ONG Grupo de Resposta a Animais (Grad) para assistência dos animais resgatados nas enchentes. O termo de cooperação foi firmado no Hospital Veterinário da Ulbra, em Canoas, com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza, da secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, do prefeito de Canoas, Jairo Jorge, da presidente do Grad, Carla Miranda, e do reitor da Ulbra, Thomas Heimann.