Bomba flutuante para escoamento será instalada neste domingo em Porto Alegre

De acordo com informações do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a instalação da bomba flutuante para escoamento da água deve acontecer neste domingo (19), na Ebap 9, próxima do dique Sarandi. A bomba foi emprestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Conforme publicação do Dmae nas redes sociais, o conjunto de instalação da bomba pesa cerca de 10 toneladas. Neste sábado (18), o material está sendo levado para as proximidades do dique Sarandi, onde será instalado pelas equipes do Dmae e Sabesp.