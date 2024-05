Na data em que estava agendada a Noite dos Museus, Praça da Alfândega segue tomada pela água

Há algumas semanas, Porto Alegre organizava-se para, neste sábado (18), receber um dos eventos mais populares da cidade, a Noite dos Museus. Porém, depois da tragédia climática e humanitária extrema vivenciada na capital gaúcha, o projeto foi adiado para 14 de setembro. Nesta manhã, a Praça da Alfândega, onde estão localizados o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), o Memorial do Rio Grande do Sul e o Santander Cultural, segue parcialmente abaixo d'água.

Na praça, seria montado um dos palcos para apresentações. Por isso, seria um dia em que ambulantes da região central de Porto Alegre conseguiriam juntar uma renda extra, devido ao grande número de pessoas que costumam frequentar esse que é um dos eventos símbolos do calendário cultural da Capital nos últimos anos.

Na manhã deste sábado, enquanto a reportagem do Jornal do Comércio circulava pela região, Mário Peixoto, morador do bairro e dono de uma barraquinha de pipoca, lamentava, além dos danos estruturais, o prejuízo individual.

"É muito triste ver como o Centro está. Hoje era para ser um dia feliz. Estava conversando com um amigo meu, que também vende comida. A Noite dos Museus iria nos dar uma boa renda. Mas o que realmente temos agora é só prejuízo", lamenta.

Frente ao cenário atual, a Noite dos Museus está marcada para o dia 14 de setembro. O adiamento e posterior remarcação, segundo a organização, foi decidido em comum acordo com a prefeitura de Porto Alegre, os artistas, as instituições participantes, patrocinadores e demais integrantes da rede de parceiros do evento.