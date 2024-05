Instituições e empreendimentos recolhem brinquedos e fazem ações para crianças atingidas pelas enchentes

Diante da situação emergencial enfrentada pelas vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul, diversas instituições estão arrecadando e distribuindo donativos. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS) promove a campanha "Criança tem de brincar" para arrecadar brinquedos. As entregas poden ser feitas ba na sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), na Rua Coronel Corte Real, 975, em Porto Alegre.

O Kinder Centro Integração da Criança Especial oferede serviço de apoio psicológico, distribuição de cestas básicas, cobertores, entre outras doações, desde o início da suspensão das aulas em função das enchentes no Rio Grande do Sul. A instituição fica na rua Marcone, 421, em Porto Alegre, e atende em torno de 250 crianças e jovens por mês (alunos e pacientes), ligados à nossa Instituição.

Vila da Mônica Gramado. O parque vai doar parte do valor arrecadado com os ingressos adquiridos entre os dias 15 e 31 de maio para ao Instituto Colo de Mãe (entidade que fomenta o voluntariado e promove o acolhimento de famílias atípicas em Porto Alegre). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Outra possibilidade de ajudar é participar da corrente de solidariedade capitaneada pela. O parque vai doar parte do valor arrecadado com os ingressos adquiridos entre os dias 15 e 31 de maio para ao(entidade que fomenta o voluntariado e promove o acolhimento de famílias atípicas em Porto Alegre). Os ingressos podem ser adquiridosou na Central de Vendas pelo telefone (54) 99949-4072. Fechada em virtude do mau tempo as consequências da tragédia, o parque reabre no dia 29 de maio, mas os ingressos adquiridos pela campanha valem até junho de 2025.