Padre Cacique precisa de mantimentos e Amrigs solicita voluntários

Assim como muitas pessoas estão querendo ajudar, diversas instituições precisam de assistência neste momento no Rio Grande do Sul. O Asilo Padre Cacique, por exemplo, solicita auxílio para reabastecer estoques após o período de dificuldades oriundo das enchentes. A Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), por sua vez, solicita voluntários da área da saúde para auxiliar na triagem de medicamentos para as vítimas das enchentes.