Número de mortes em função das cheias segue em 151 no RS; municípios afetados sobe para 461

O número de óbitos em decorrência das fortes chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no início do mês segue em 151. Ainda há 104 pessoas desaparecidas. Mais de 800 pessoas foram feridas. Os dados fazem parte de boletim divulgado nesta quinta-feira (16), às 18h, pela Defesa Civil.

O relatório mostra o aumento para 77.199 no número de pessoas em abrigos em decorrência das cheias, com 540.192 desalojados. Também há mais municípios impactados pela tragédia climática, que somam, no final desta quinta-feira, 461. Houve um acréscimo desde o último boletim, que apontava 458 cidades afetadas. No total, são 2.281.830 pessoas atingidas pelo desastre.



As equipes resgataram 76.620 pessoas de áreas inundadas e 11.932 animais.