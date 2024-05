Último trecho bloqueado da RS-122 é liberado

De Caxias do Sul

A CSG irá liberar a partir das 18h desta quinta-feira (16) o trecho da ERS-122, entre o distrito de Nova Milano, em Farroupilha, e a cidade de São Vendelino. O local fluirá em ambos os sentidos. Com as ações tomadas, todos os 271,5 km de estradas sob administração da concessionária estarão em condições de trafegabilidade nas regiões do Vale do Caí e da Serra Gaúcha. A CSG resolveu 81% das ocorrências pontuais e emergenciais em sua área de cobertura, que abrange a totalidade da ERS-122, ERS-446 e ERS-240, além de trechos da RSC-453, BR-470 e RSC-287.

O ponto entre o km 39 e o 51 da RS-122 estava completamente bloqueado desde as 13h do dia 30 de abril, quando ocorreram deslizamentos de encostas, desmoronamentos e afundamentos de pista em diversos trechos devido às fortes chuvas. As equipes da CSG trabalharam no local e seguem atuando em obras que ainda se fazem necessárias, porém, a trafegabilidade, principal objetivo da companhia nesse momento, foi recuperada.



O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, cita a importância da liberação do trajeto entre São Vendelino e Farroupilha por ser a principal ligação entre a Região Metropolitana com a Serra Gaúcha. "Com essa liberação, facilitamos o acesso ao aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, que tem sido uma das principais ligações com outros estados devido ao fechamento do Salgado Filho. Essa estrada também tem uma relevância enorme para o escoamento da produção, deslocamento de veículos em atendimentos de saúde e do próprio acesso dos moradores das localidades que ficam próximas à rodovia", elenca Peres.



A ERS-122 foi a rodovia com a maior incidência de sinistros durante as fortes chuvas, com 82 ocorrências, seguida pela ERS-446, com 16 registros. Ainda ocorreram oito intercorrências nas rodovias BRS-470 e RSC-453 e outras cinco na ERS-240. O único trecho sem alterações foi na ERS-287. Em 15 dias, em todo o perímetro concedido à CSG, foram registrados 69 deslizamentos de barreiras e pedras, 28 pontos de acúmulo de água na pista, 10 pontos de erosão de cabeceiras e de asfaltos, 15 quedas de árvores, 120 canaletas e valas obstruídas, além dois afundamentos e fendas de pavimentos.