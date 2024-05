Moradores reclamam da demora para volta da luz em Porto Alegre

O fornecimento de energia ainda não foi normalizado em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Na manhã desta quinta-feira (16), segundo levantamento divulgado pelo governo do Estado, cerca de 240 mil pontos seguiam sem luz - 112.488 na área atendida pela CEEE Equatorial e 124.400 na área da RGE Sul.

Por conta do saque calamidade, agência da Caixa registra movimento intenso

Sartori diz que diversos moradores precisaram deixar suas casas devido à falta de luz, até em pontos onde a água do Guaíba não chegou, como no mercado dele. Todas as mercadorias que dependiam de refrigeração foram perdidas.Na Cidade Baixa, a, uma vez que no espaço já voltou a energia. A professora Wali Petry mora em um edifício na frente da praça e está sem luz desde o dia 6 de maio. “Saí de casa no dia 11 em função do alagamento na rua e voltei no dia 13 porque a rua estava seca. A previsão teoricamente é que voltaríamos a ter luz. Voltei, mas hoje, dia 16, ainda não tenho luz, não tenho água e o telefone preciso sair para carregar”, conta.Segundo Wali,, mas o “pedacinho” da José do Patrocínio entre a Venâncio Aires e a Olavo Bilac está todo sem luz. No prédio onde mora são 8 andares, cada um com 4 apartamentos, e há vários idosos que enfrentam dificuldades para se locomover já que os elevadores estão fora de operação. Sem energia não é possível bombear a água para as caixas na cobertura, causando mais esse problema.“Fico até sem graça de reclamar pela situação de outras pessoas, só que o fato da luz aqui é inexplicável. Todo mundo está fazendo protocolo, mas não se consegue falar com ninguém da CEEE Equatorial, só com ‘máquina’. Tem luz na praça, a praça estava toda alagada e aqui está seco, não subiu a água”, indaga Wali.A reportagem doentrou em contato com a CEEE Equatorial em busca de esclarecimentos. A assessoria de imprensa informou que uma entrevista coletiva será realizada na tarde desta quinta-feira para explicar sobre os trabalhos de reparo no serviço, mas até a publicação desta reportagem não foi confirmado o horário.No caso do, a demora para o retorno do serviço deve-se ao fato de que as. “Normalmente as redes subterrâneas são protegidas contra água e seus equipamentos e cabos podem ficar submersos, isso não seria um problema. Porém, como a altura da água superou os quadros de energia de cada residência, e também as instalações em subestações e postes, esses itens do sistema de energia podem ter sido danificados e precisarão ser trocados ou consertados”, avalia Juliano Gonçalves, engenheiro eletricista e Head da Divisão de Cabos Megger Brazil.Gonçalves, que tem mais de 25 anos de experiência no mercado de energia, dos quais 10 foram na AES Eletropaulo, compara a situação na região do Centro Histórico de Porto Alegre com a de um quadro de energia em uma casa cheio de lama e sujeira. “Muito provavelmente será necessário substituir alguns itens como disjuntores, por isso um diagnóstico elétrico precisará ser feito. O mesmo vale para os terminais de cabos de tensão mais alta em subestações, também precisarão de avaliação”, diz., entre eles o de mortes por eletrocussão, curtos circuitos que danificarão a rede e até incêndios nas partes que não estão submersas, por isso o procedimento não é recomendado. “O. Há uma força tarefa específica para as redes subterrâneas na qual outras concessionárias enviaram equipamentos e profissionais e certamente levarão semanas para cobrir todo o sistema”, explica o engenheiro eletricista. À medida que os testes forem realizados e comprovarem a segurança, a rede poderá ser religada.As redes de energia são planejadas não somente geograficamente, mas também por capacidade de carga. Os circuitos elétricos trabalham com equilíbrio entre as cargas, e por isso pode ocorrer que, o que pode explicara situação vivida pela moradora da rua José do Patrocínio em frente à Praça Garibaldi. “Isso foi necessário para o equilíbrio das cargas, para que um circuito não fique sobrecarregado, ou para que seja possível transferir parte dos consumidores de um circuito para outro quando um deles falha”, detalha Gonçalves.Nos elementos das redes de energia que operam acima de 1.000 volts, o que compreende toda a rede em postes e subestações, os, que não podem ser colocados em operação com lama ou outros elementos presos a elas. “Somente depois dessa limpeza é que deverão ser realizados os testes”, recomenda o especialista.