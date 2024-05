Por conta do saque calamidade, agência da Caixa registra movimento intenso

As agências da Caixa Econômica Federal tem registrado movimento intenso de clientes nos últimos dias em busca de informações sobre o saque calamidade, entre outros benefícios. O cidadão pode sacar até R$ 6.220,00 de cada conta do titular no FGTS, limitado ao saldo disponível, por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave em caso de desastre natural. Além da liberação do saque calamidade, o banco realiza o pagamento dos valores do abono do PIS e os recursos do Bolsa Família.

Nesta quinta-feira (16), mais de 100 pessoas aguardavam a abertura da agência da Caixa na avenida Bento Gonçalves, na zona Leste de Porto Alegre. Os trabalhadores começaram a chegar por volta das 9h. Moradora do bairro Lomba do Pinheiro, Franciele Rodrigues disse que pretende utilizar os recursos do saque calamidade para o pagamento de contas. "O dinheiro vai ajudar nas despesas da família neste momento de tanta dificuldade", destaca.

O casal Eleonara e Guilherme Santos, residentes no bairro Cefer, decidiram ir até a agência porque o aplicativo não estava funcionando. O mesmo problema foi enfrentado pelo armador de ferragem Raimundo Sodré, que mora na Agronomia, e que não estava conseguindo acessar o app da Caixa para receber o abono do PIS. "O dinheiro já está na conta e não estou conseguindo realizar o saque", comenta.

Para solicitar o saque calamidade no App FGTS, o trabalhador terá que clicar em “Solicitar seu saque 100% digital” ou no menu inferior “Saques”, selecionar “Solicitar saque” e seguir as orientações no aplicativo. O saque pode ser liberado para cada evento caracterizado como desastre natural, respeitado o intervalo mínimo de 12 meses entre um saque e outro. Entretanto, conforme Decreto nº 12.016, de 7 de maio de 2024, há dispensa no intervalo entre os saques para os municípios do Rio Grande do Sul que foram atingidos pela calamidade em maio deste ano.

Documentos necessários para o saque calamidade:

- Carteira de identidade – também são aceitos carteira de habilitação e passaporte – sendo necessário o envio frente e verso do documento;

- Selfie (foto de rosto) com o mesmo documento de identificação aparecendo na foto;

- Comprovante de residência em nome do trabalhador (conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet ou TV, fatura de cartão de crédito, entre outros), emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. Não sendo possível a validação, o cidadão deverá apresentar uma declaração do município atestando que o trabalhador é residente na área afetada.

- Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).