Rodoviária de Osório recebe 12 linhas com destino a quatro estados

Por conta das restrições impostas pelas enchentes que causaram destruição no Rio Grande do Sul, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) definiu a cidade de Osório, que fica distante 95 quilômetros de Porto Alegre, como o principal ponto de partida para viagens interestaduais para fora do Rio Grande do Sul. A rodoviária do município do Litoral Norte já conta com 12 linhas com destinos para os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Dos estados para o Rio Grande do Sul são 13 linhas disponibilizadas. Além de Osório, os ônibus de Santa Catarina, segundo a CCR ViaSul, realizam uma segunda parada no posto Graal, no km 80 da BR 290, a Freeway.

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul provocaram a interrupção de diversas linhas de transporte rodoviário de passageiros que chegam e saem de Porto Alegre. Desde o dia 9 de maio, as linhas de ônibus intermunicipais começaram a operar na zona Leste da Capital em direção ao Litoral Norte - para Osório e Capão da Canoa. O embarque e desembarque dos passageiros é realizado no terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia.

Como somente é possível sair de Porto Alegre para o Litoral Norte, o Daer, em acordo com a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), autorizou a realização de viagens de ônibus intermunicipais pela ERS-040 para chegar até Osório.

As fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias inundaram toda a estrutura da Estação Rodoviária de Porto Alegre, no largo Vespasiano Júlio Veppo, no Centro Histórico, o que impossibilitou a circulação dos ônibus. A ANTT e o Daer definiram o terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, como ponto de embarque e desembarque dos passageiros, por se tratar de um local mais adequado para organizar o fluxo do trânsito em direção a ERS-040.

Segundo a administração da Rodoviária, a permanência no terminal da Antônio de Carvalho deverá ser pelo prazo de 40 a 50 dias. O prédio no largo Vespasiano Júlio Veppo, segundo Giovanni Luigi, diretor de Operações da Estação Rodoviária, após a baixa das águas, deverá passar por uma avaliação para saber se não houve comprometimento da estrutura.