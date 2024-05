Com menor intensidade, chuva volta ao Estado nesta quinta-feira

A chuva continua não dando trégua para os gaúchos. Depois de apenas dois dias de tempo seco e ensolarado, as nuvens ganharão corpo ao longo da tarde e, consigo, trarão pancadas de chuva para o Estado entre quinta (16) e sexta-feira (17). Os municípios mais afetados pela precipitação serão os da Metade Norte.

A boa notícia é que os modelos projetados pela MetSul Meteorologia indicam baixos volumes de água. Ou seja, a chuva até dará as caras no Rio Grande do Sul, mas não chegará nem perto dos registros excepcionas da última semana.

Já em relação ao tempo, o frio chegou para ficar. Nesta quinta, a mínima deverá ficar abaixo de 5°C em muitas cidades da Metade Sul e Oeste e oscilar entre 10 e 12°C em parte do Norte e Noroeste. Na Capital, além dos baixos acumulados de precipitação, espera-se um dia com sensação térmica de inverno, próxima aos 10°C.

Ao longo do final de semana, o sol voltará a brilhar em todo o Rio Grande do Sul, o que facilitará o processo de secagem das regiões gaúchas mais atingidas por enchentes. As noites serão frias, com o tempo aberto, e as tardes amenas, com máximas próximas aos 15°C.