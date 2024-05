Serviço de recuperação de documentos começa nesta quarta-feira em Canoas

O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, em parceria com a Defensoria Pública e o Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) de Canoas, realizará, a partir desta quarta-feira (15), uma força-tarefa para identificação e registro civil das pessoas atingidas pelas enchentes que estão abrigadas nos alojamentos temporários do município. O serviço funcionará das 9h às 17h.

LEIA TAMBÉM: Canoas recebe mais seis barcos a motor para operações em bairros



O Programa “Recomeçar é Preciso!” levará uma comitiva composta por juízes, servidores, estagiários e defensores públicos para realizar o levantamento dos dados para confecção da segunda via das certidões de nascimento e casamento e certidão de óbito, a fim de garantir o direito básico de identificação civil.



Nesta primeira fase, com o apoio de professores e alunos da Universidade Luterana do Brasil, serão atendidas as pessoas que estão no alojamento da Ulbra, pois conta com o maior número de atingidos pela catástrofe natural que assolou o Estado. O Programa “Recomeçar é Preciso!” levará uma comitiva composta por juízes, servidores, estagiários e defensores públicos para realizar o levantamento dos dados para, a fim de garantir o direito básico de identificação civil.Nesta primeira fase, com o apoio de professores e alunos da Universidade Luterana do Brasil, serão atendidas as pessoas que estão no alojamento da Ulbra, pois conta com o maior número de atingidos pela catástrofe natural que assolou o Estado.