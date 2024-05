Canoas recebe mais seis barcos a motor para operações em bairros

Uma frota de seis barcos a motor com reboques reforça os atendimentos prestados pela Defesa Civil, pela Guarda Municipal e pelas forças de segurança que atuam nas enchentes que atingem Canoas. Os equipamentos possibilitam a ampliação da presença de agentes nas áreas alagadas.

As embarcações de alumínio, com seis metros, estão equipadas com motor de 30HP e dois cilindros. Todas possuem reboque. Os barcos são determinantes para o trabalho da Defesa Civil em episódios de cheias no município. "Eles estão sendo utilizados em resgates, nesse momento em que ocorre o repique da enchente, com as marcas do Guaíba podendo superar as da semana anterior. O número de voluntários com barcos também já reduziu drasticamente, e esses equipamentos também ficarão à disposição para uso em caso de novos eventos climáticos extremos", destaca o secretário-chefe do Eclima, José Fortunati.

De acordo com o secretário de Segurança de Canoas, Guilherme Pacífico, por parte da Guarda Municipal (GM), as embarcações serão utilizadas em diferentes tipos de missões — o resgate e a manutenção de suprimentos básicos para pessoas que não saíram de casa, por alguma necessidade, e o patrulhamento preventivo para segurança de prédios municipais afetados pelas águas.

"Com os barcos, os guardas vão cumprir essas missões importantes na segurança e no auxílio aos serviços municipais. Desde resgates ao monitoramento dos diques e à colocação de bombas auxiliares para retirar a água, assim como acompanhamento e cooperação com a Brigada Militar no policiamento ostensivo na área molhada", destaca o diretor da GM de Canoas, Elizandro Silva.