Escolas da rede municipal de Viamão retornam às aulas nesta quarta-feira

A quarta-feira (15) marca um dia de reencontro na rede municipal de Viamão. Mais de 28 mil alunos, de 76 escolas, voltarão a ter aulas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.

A única escola que ainda permanecerá sem atividades é a EMEI Odete Bernardes, em Itapuã, que está sendo utilizada para abrigo de desalojados em função da enchente na região. Segundo a assessoria de prefeitura do Município, ainda não há previsão para a reabertura da escola. Por atender a educação infantil, as crianças não serão realocados em outro colégio.

O prefeito Nilton Magalhães avaliou a situação atual do município. "Viamão, pela sua condição geográfica, está sendo suporte para as cidades da região, tanto nos abrigos quanto nas casas de familiares. Somente a região de Itapuã está sofrendo com a cheia do Guaíba atualmente. Com esse panorama, temos condições de retomar a vida escolar, de forma a não prejudicar o ano letivo dos nossos 28 mil alunos. Estamos atentos também à questão de locomoção de professores afetados, com a nossa secretaria podendo resolver caso a caso", afirmou o prefeito.