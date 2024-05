Diminui o número de pessoas vítimas das enchentes em abrigos no RS

A Defesa Civil estadual divulgou no início da manhã desta quarta-feira (15) novo boletim com informações sobre os impactos da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Até o momento, são 149 mortes confirmadas em decorrência das fortes chuvas e enchentes, com 108 desaparecidos. O número de pessoas em abrigos caiu de 79.494 para 76.580 na manhã desta quarta-feira.