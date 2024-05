Nível do Rio Gravataí estabiliza, mas segue em alta

O nível do Rio Gravataí estabilizou-se, ainda em alta, na manhã desta terça-feira (14). A medida é de 5m84cm na Estação Hidrometeorológica no Passo das Canoas, em Gravataí. Representam três centímetros a mais do que na manhã de segunda, mas um a menos do que no turno da tarde.

Com a alta do Guaíba, ainda há risco de represamento do manancial, por isso, as prefeituras de Gravataí e Cachoeirinha mantêm a orientação para que as pessoas não retornem neste momento às suas moradias atingidas pela cheia. O Rio Gravataí ainda está bastante acima dos 2m60cm, considerado o nível normal na altura do Passo das Canoas.

A atenção das autoridades é mantida também em relação ao Arroio Demétrio, um dos principais afluentes do Rio Gravataí, que registrou alta desde o final de semana. Uma família, que havia retornado ao entorno do arroio, precisou ser retirada nesta segunda.