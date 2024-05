Governo do RS repassa R$ 12 milhões para atendimento em saúde mental em 84 municípios

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou nesta segunda-feira (13) o repasse de R$ 12 milhões para contratação de novas equipes multiprofissionais de saúde mental que irão atuar na Atenção Primária à Saúde (APS). Os recursos serão direcionados para 84 municípios atingidos gravemente pelas enchentes. As informações são do governo do Estado.