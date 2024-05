Porto Alegre tem mais de 157 mil pessoas afetadas pelas enchentes

Além disso, segundo a plataforma, sãoe mais de. O sistema aponta que os bairros mais afetados são, com 26 mil pessoas afetadas,, com mais de 18 mil atingidas e, com 17, 5 mil pessoas. Na plataforma também é possível encontrar dados sobre comércio, vias públicas, praças, escolas municipais e serviços de saúde.

Os mapas também trazem dados exclusivos ao considerarem o relevo da Capital. Neles, é possível combinar informações, como a população de cada bairro afetado. “Essa, assim que a água baixar, ao analisarmos o percurso e projetarmos as medidas de resposta”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.O mapa cruza dados coletados via satélite com medições topográficas oficiais. Nas imagens, são consideradas as elevações dos terrenos, o que possibilita verificar o alcance da água em cada via.