Quantidade de pessoas em abrigos segue diminuindo no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou, no início da noite desta segunda-feira (13), informações atualizadas sobre a tragédia climática que ocorre no Estado. Já são 2.124.203 pessoas afetadas, estando 538.245 delas desalojadas em 450 municípios diferentes. O número de pessoas em abrigos, no entanto, diminuiu: de 79.540, passou para 77.405.