FAB nega suspensão do recebimento de doações para o Rio Grande do Sul

A Força Aérea Brasileira (FAB) negou na tarde desta segunda-feira (13) que esteja suspenso o recebimento de doações para o Rio Grande do Sul na Base Aérea de Brasília. A informação havia sido divulgada horas antes pelo governo do Distrito Federal.

"A Campanha 'Todos Unidos pelo Sul!', que visa arrecadar donativos para os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul (RS),", afirmou a FAB. "Os materiais são recebidos por militares e voluntários em todas as bases abrangidas pela campanha, incluindo também do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), e de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP)."Mais cedo nesta segunda, a Chefia Executiva de Políticas Sociais do governo do DF havia divulgado um comunicado oficial em suas redes sociais segundo o qual o recebimento de doações seria interrompido, porque os galpões da FAB e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). "É importante ressaltar que em breve retomaremos o recebimento de doações, assim que houver disponibilidade nos locais designados para armazenamento", diz o texto publicado pelo governo e negado pela FAB.Segundo informações das Forças Armadas,pela FAB desde o início da catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul. Outras instituições nacionais, como os Correios, também recebem e fazem o transporte das doações.