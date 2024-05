Obra que liga a Freeway à avenida Castelo Castelo Branco é concluída

As obras emergenciais de recuperação do pavimento da BR-290, a Freeway, na ligação com a avenida Castelo Branco, em Porto Alegre, foram concluídas na semana passada pela CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia. As equipes vinham atuando no local desde o dia 4 quando o ponto foi atingido pelo alto volume de água registrado pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

• LEIA MAIS: Corredor humanitário agiliza chegada de toneladas de mantimentos em Porto Alegre

Com a obra, quando for possível, o trecho poderá receber o tráfego de veículos, de forma provisória. As equipes da concessionária farão a adequação do pavimento no local. As equipes da CCR ViaSul seguem com o trabalho ao longo de toda a Freeway para avaliar as condições dos trechos. A concessionária realiza discussões com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o Corpo de Bombeiros Militar, com a Defesa Civil e os demais órgãos que realizam ações de salvamento nas áreas atingidas pelas enchentes.

No dia 4 de maio, parte do asfalto da avenida Castelo Branco, um dos principais acessos de Porto Alegre, cedeu em razão da chuva forte. A PRF realizou o bloqueio próximo da Freeway, para quem ingressa na Castelo Branco. A força da água levou parte do asfalto e deixou um buraco na pista. O local fica próximo à nova ponte do Guaíba e à comporta de número 14, que rompeu na sexta-feira (3) com a força da água.