Chuva dá trégua, mas vento Sul impede escoamento do Guaíba

acumulado de chuva ficou entre 200 milímetros e 320 milímetros na Serra, 180 mm na Região Metropolitana e também em torno de 180mm no Litoral Norte, mantendo milhares de gaúchos fora de casa. A projeção é que a chuva pare, mas devido ao vento Sul, o nível do Guaíba seguirá elevado Os volumes de chuva no final de semana no Rio Grande do Sul mantêm diversos rios com níveis elevados. O podendo chegar a 5,5 metros.

“A perspectiva agora é que a chuva diminua, ocorrendo hoje apenas no Norte e Nordeste gaúcho, mas sem previsão de volumes muito elevados. O que vai predominar é a massa de ar frio e ela vem com forte intensidade, sendo muito intensa ao longo dos próximos dias, principalmente entre quarta (15) e sexta-feira (17)”, destacou Katia Valente, meteorologista da Sala de Situação do governo do RS, durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (13).

Os rios Taquari, Caí e Sinos se encontram em níveis elevados, com perspectiva de seguirem assim nos próximos dias e chegando ao Guaíba. Com isso, o Guaíba deve passar dos 5 metros, conforme previsão do hidrólogo da Sala de Situação do governo do RS, Pedro Camargo. “A perspectiva é que vá ultrapassar o pico anterior, passando hoje dos 5 metros. O vento do Sul acaba gerando um represamento no Guaíba e isso depois vai gerar um repique também na Lagoa dos Patos”, alerta.