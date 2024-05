Defesa Civil do RS prevê nível ainda maior do Guaíba: 5,60m

Se na semana passada, quando o nível do Guaíba atingiu 5,35m, diversos pontos de Porto Alegre ficaram debaixo d’água, a apreensão para esta semana é grande. Uma projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) falou que esse número poderia chegar a 5,50 metros com a continuidade da chuva, mas a Defesa Civil enviou uma nota à imprensa, na manhã desta segunda-feira (13), com uma expectativa ainda maior.