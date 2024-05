Tremores de terra assustam moradores de Caxias do Sul

O Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul recebeu centenas de chamadas na madrugada desta segunda-feira (13) com relatos de tremores na região próxima à Estação Rodoviária e ao Estádio Alfredo Jaconi. Guarnições foram deslocadas aos bairros, mas não houve a identificação de problemas nos prédios ou nas ruas.

A justificativa dada aos tremores é de acomodações do solo, com a contribuição do grande volume de água. Ao longo desta segunda-feira, a Defesa Civil fará uma avaliação do local. Por enquanto, a recomendação é de que os moradores permaneçam nas residências.



Já a adutora do Sistema Marrecas rompeu, novamente, na madrugada, em decorrência de novo deslizamento no local próximo onde ocorrera o anterior, na semana passada. Com isto, o fluxo de veículos no trecho da Rota do Sol está em meia-pista. Equipes do Serviço de Abastecimento Municipal de Água e Esgotos estão abrindo os registros ao longo da rede para aliviar a pressão no ponto de rompimento. O abastecimento de água está suspenso para parte da população da cidade.