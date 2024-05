Ponte sobre Rio Caí em Caxias do Sul é mais um ponto interditado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, neste domingo (12), mais um trecho bloqueado em Caxias do Sul. Fica na BR-116, km 174.

Conforme a PRF, uma das pilastras que sustenta a ponte sobre o Rio Caí está cedendo e há rachaduras no pavimento. Vídeos nas redes sociais mostram que é impossível passar pelo local.

A via é muito importante na região, pois liga Caxias a Nova Petrópolis. Moradores da região também bloquearam as cabeceiras para evitar o fluxo de veículos.

De acordo com a nota do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), técnicos estão no local para avaliar o impacto e o trecho já foi devidamente sinalizado. Com as recentes chuvas, o Rio Caí alcançou, neste domingo, seis metros acima do seu nível normal.