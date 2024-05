Lula adia viagem ao Chile devido à crise no Rio Grande do Sul

adiar a viagem que faria ao Chile devido ao agravamento da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Lula visitou o Estado duas vezes desde o início das enchentes O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu

Segundo o jornal O Globo, o presidente planejava embarcar para o país vizinho na próxima quinta-feira (16) e retornar ao Brasil no dia seguinte. Ele se reuniria com o mandatário do país Gabriel Boric.

previsão é que entre esta segunda e terça-feira o nível do Guaíba supere o nível do pico Com a chuva que não para, ada última semana, ultrapassando os 5,5m.

Confira a nota divulgada pelo Itamaraty:

A visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, inicialmente prevista para os dias 17 e 18 deste mês, foi adiada pela necessidade de acompanhamento da situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e nas tarefas de reconstrução.



Novas datas para a visita, e também para o briefing a respeito da agenda da viagem, serão comunicadas oportunamente.