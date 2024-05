Defesa Civil emite alerta de inundação no Vale do Taquari e no Vale do Caí

A Defesa Civil do RS comunicou o risco de inundação severa em pontos próximos ao Rio Caí e Rio Taquarí. O alerta emitido para as duas regiões é válido até as 14h30min desta segunda-feira (13). A orientação é para que moradores de regiões próximas aos rios ou que moram em locais com histórico de alagamentos deixem os locais imediatamente.

No Vale do Caí, o alerta é direcionado para os municípios de Montenegro, São Sebastiao do Caí, Feliz, Bom Principio e Nova Petrópolis. No Vale do Taquari, as cidades afetadas são Encantado, Roca Sales, Arroio do Meio, Lajeado, Bom Retiro do Sul e Taquari. A Defesa Civil orienta os moradores a não atravessar áreas alagadas a pé, ou mesmo de carro, por conta da forte correnteza.

Em decorrência das fortes chuvas, a Defesa Civil sinalizou o alerta para as regiões que já foram afetadas pela enchente das últimas semanas. As preciptações voltaram a atingir o Vale do Taquari, registrando o aumento no nível da águas que banham a região. Neste domingo, o Rio Taquari atingiu 22,60m, quase 3m acima da cota de inundação, que é de 19m.



No Vale do Caí, o nível do rio também subiu exponencialmente nas últimas horas. A prefeitura de São Sebastião do Caí informou que entre as 14h e 15h deste domingo, o Rio Caí subiu 15cm, fechando a medição com 14,60m, 4,60m acima da cota de inundação do curso de água. A prefeitura comunicou o bloqueio da ERS-124, no trecho entre São Sebastião do Caí e Pareci Novo. O acesso via pontes à região também está bloqueado.

A CCR ViaSul, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Polícia Rodoviária Federal, informa informou ainda o bloqueio total no trecho entre os quilômetros 292 e 325 da BR-386, entre os municípios de Marques de Souza e Pouso Novo.



A medida visa garantir a segurança dos usuários da rodovia e permitir a realização de trabalhos emergenciais para a manutenção e o monitoramento da via. O bloqueio permanecerá em vigor até que as condições da estrada estejam seguras para a circulação de veículos. Os motoristas são orientados a evitar a utilização no trecho neste período e, se necessário, buscar rotas alternativas para seus deslocamentos.