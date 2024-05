Vale do Taquari está novamente em alerta neste final de semana

As fortes chuvas voltaram a atingir a região do Vale do Taquari, para a apreensão de todos os gaúchos. Como consequência, o nível do Rio Taquari, que banha a região e escoa no Lago Guaíba, tornou a aumentar. No início do mês, o rio alcançou a marca de 33,35m. Após curto período de trégua das chuvas, no entanto, chegou ao patamar de 15,48m.