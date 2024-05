Operação da ETA Moinhos de Vento será retomada nesta segunda

A Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento , que abastece 21 bairros da região central de Porto Alegre, deverá retomar a operação nesta segunda-feira, 13 de maio. Porém, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não informou o horário que a estrutura voltará a funcionar.

Neste domingo (12), as equipes do Dmae seguiam no trabalho na estação com o objetivo de possibilitar a religação do sistema de abastecimento. Os esforços estão concentrados na retomada da ETA Moinhos de Vento, ainda fora de operação, que segundo o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss, é responsável pelo abastecimento da maior parte dos hospitais de Porto Alegre.

Em Porto Alegre, o Dmae segue com operação em quatro das seis Estações de Tratamento de Água (ETAs), todas com capacidade reduzida. Em razão disso, pode haver intermitência no fornecimento de água. Sobre as Estações de Bombeamento de Água Pluvial (Ebaps), mais uma das 23 disponíveis foi religada, no sábado (11), chegando a sete unidades funcionando.

ETA Moinhos de Vento - abastecimento para os seguintes bairros:

Auxiliadora

Azenha

Bela Vista

Bom Fim

Centro Histórico

Cidade Baixa

Farroupilha

Floresta

Independência

Jardim Botânico

Menino Deus

Moinhos de Vento

Mont' Serrat

Partenon

Petrópolis

Praia de Belas

Rio Branco

Santa Cecília

Santana

São João

Três Figueiras

Fonte: Dmae