Previsão otimista é que ETA Moinhos de Vento retome abastecimento na segunda

e Fabrine Bartz

As estações de tratamento de água (ETAs) de Porto Alegre passam por dificuldades para retomar as atividades devido à enchente que atingiu a Capital. Das seis ETAs na cidade, duas (Moinhos de Vento e Ilhas) estão desligadas, enquanto outras quatro (Belém Novo, Menino Deus, São João e Tristeza) estão operando de forma reduzida, causando desabastecimento em diversos locais.

A ETA Moinhos de Vento é alvo de uma operação que começou na quarta-feira (8). A Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) que alimenta o complexo foi inundada, molhando os painéis eletrônicos que existem no local. De acordo com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que tratou do assunto em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9), a previsão otimista é que o abastecimento seja retomado na segunda-feira.

"Hoje pela manhã, eu e o Maurício Loss (diretor-geral do Dmae), e vários outros engenheiros nos deslocamos da (rua) Câncio Gomes com a (avenida) Cristovão Colombo, em dois barcos – eles já tinham ido várias vezes, mas fui pela primeira vez –, em uma opração muito complicada para tentar restabelcer a (ETA) Moinhos de Vento. Muito complicada. Se eu fosse falar, demoraria uma hora. Então, não vou detalhar. Tem muita gente ajudando, exército, empresas, empresas de guincho e a força área. Mas, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, se restabelcer a água do jeito que estamos pensando, será na segunda, terça-feira. Temos um momento difícil. São 150 mil porto-alegrenses que atendidos por aquela Estação de Tratamento de Água. Estamos tentando fazer várias manobras, tirar de uma regional e passar para outra, mas isso não é uma coisa singela", explicou o prefeito.

Ou seja, se tudo der certo na operação de retomada, bairros da região central ficarão mais três dias sem água. Isso porque após a retirada da água da EBAB, ainda será necessário realizar a secagem dos equipamentos antes que as bombas sejam religadas. Depois, o que for bombeado passará por tratamento para, só então, os bairros atendidos pela ETA sejam abastecidos. O Dmae estima que a primeira etapa seja finalizada entre sexta-feira e sábado.

Quanto à ETA Ilhas, parte de sua estrutura foi levada pela forte correnteza do Guaíba. A estação precisará ser reconstruída e o tamanho do prejuízo só será verdadeiramente conhecido quando o nível da água do lago voltar à normalidade. O abastecimento das ilhas está sendo realizado com o auxílio de caminhões pipa.

Regiões atendidas por ETAs que já estão funcionando também enfrentam problemas. Devido à atividade reduzida das estações, alguns locais ainda não receberam água. Nos bairros Camaquã, Cavalhada e Tristeza — todos alimentados pela ETA Menino Deus — moradores relatam que continuam à espera de abastecimento, cuja retomada é difícil de prever. É necessário que outros lugares atendidos pela mesma estação diminuam o consumo de água, além, é claro, que a ETA volte a operar com capacidade maior.

Confira os bairros atendidos por cada estação

• ETA Belém Novo: Aberta dos Morros, Agronomia, Belém Novo, Belém Velho, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Cascata, Chapéu do Sol, Espírito Santo, Extrema, Hípica, Ipanema, Lageado, Lomba do Pinheiro e Restinga.

• ETA Ilhas: todas as 16 ilhas do Arquipélago.

• ETA Menino Deus: Agronomia, Alto Teresópolis, Aparício Borges, Azenha, Assunção, Belém Velho, Camaquã, Cavalhada, Centro, Cidade Baixa, Cristal, Intercap, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Europa, Medianeira, Menino Deus, Nonoai, Partenon, Parque Charruas, Petrópolis , Praia de Belas, Santana, Santa Tereza , São Jorge, São José , Santo Antônio, Tristeza, Vila Campo da Tuca, Vila Conceição, Vila dos Comerciários, Vila dos Sargentos, Vila Alto Erechim, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila Topázio.

• ETA Moinhos de Vento: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mon'tSerrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras.

• ETA São João: Jardim Planalto, Passo das Pedras, Costa e Silva, Parque Santa Fé, Chácara das Pedras, Três Figueiras, Rubem Berta, Protásio Alves, Loteamento Timbaúva, Jardim Leopoldina, Jardim Ipu, Alto Petrópolis, Mário Quintana, Chácara da Fumaça, Vila Safira, Sarandi, Morro Santana, Jardim Itu, Jardim Sabará, Cristo Redentor, Passo da Areia, Jardim Lindoia, Boa Vista, Vila Ipiranga, Vila Floresta, São Sebastião, Anchieta, Auxiliadora, Higienópolis, Humaitá, São Pedro, Navegantes, São Geraldo, São João e Vila Farrapos.

• ETA Tristeza: Ipanema, Pedra Redonda, Guarujá, Jardim Isabel, Espírito Santo, Praça Moema, Vila dos Sargentos, Serraria, Parque Bahamas e Jardim Verde Ipanema.