Guaíba deve voltar a superar 5 metros na próxima semana, prevê hidrólogo

ficou abaixo dos 5m pela primeira vez desde que ultrapassou essa marca no último sábado decorrência das chuvas que devem atingir o Estado nos próximos dias. Nesta quinta-feira (9), o lago Guaíba, em Porto Alegre,(4). A boa notícia, no entanto, pode durar pouco. Segundo a previsão do hidrólogo Pedro Camargo, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, o Guaíba pode voltar a superar os 5m na próxima semana emnos próximos dias.

"As chuvas podem ser muito volumosas e isso traz resposta para rios menores e depois, entre sábado e domingo, isso chega a rios maiores, como Rio Taquari, Rio Caí, Rio dos Sinos e também no Litoral Norte", explicou Pedro. Segundo ele, ainda, essa resposta hidrológica chega ao Rio Jacuí e, por fim, no Guaíba. "A perspectiva é que nos próximos dias o Guaíba fique abaixo dos 4 metros, mas, com essas chuvas, a gente pode voltar a ficar com o nível acima dos 5 metros, provavelmente perto dos 5,5 metros. A situação é crítica", disse.

Depois de alcançar 5,33 metros no domingo (5), o nível da água do Guaíba retrocedeu para 4,90 metros nesta quinta (9). Os temporais e cheias no Rio Grande do Sul já causaram 107 óbitos e deixaram milhares de desalojados. O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), também fez o alerta à população: "o momento ainda exige cuidado, não é hora das pessoas que moram em locais de risco voltarem para suas casas", disse.