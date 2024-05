Total de pessoas em abrigos chega a 14,2 mil neste domingo

Neste domingo (12) são 14.225 pessoas atendidas em abrigos temporários da Prefeitura de Porto Alegre e entidades parceiras, em razão da enchente que atinge a cidade. São 162 estruturas emergenciais para fornecer assistência à população atingida, conforme informou em publicação a Defesa Civil da Capital.

Às 10h15, a régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Agência Nacional de Águas (ANA) apontava o Guaíba com 4,65 metros no Cais Mauá, elevação de 6 cm nas últimas 12 horas.



Estão funcionando dois abrigos para mulheres e crianças, um na Zona Sul e outro no bairro Santa Cecília, próximo da Silva Só. O terceiro abrigo, no Foro Regional do Partenon, está em preparação.

Alerta climático

A Defesa Civil Municipal emitiu alerta preventivo, válido até a noite deste domingo, para a possibilidade de chuvas intensas (até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia) e ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora, que podem prolongar os alagamentos já existentes em Porto Alegre e causar transbordamentos de arroios e deslizamentos de encostas.