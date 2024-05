Dmae instala quatro reservatórios comunitários na região central da Capital

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) instalou neste sábado (11), três reservatórios comunitários na região central de Porto Alegre, em locais abastecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento, que segue inoperante. Com capacidade de reservação de 5 mil litros de água, as caixas d’água foram uma doação da empresa Fortlev.

LEIA TAMBÉM: Dmae diz que residências afastadas de redes continuam sem água devido ao alto consumo





A utilização dos reservatórios é de livre acesso para a população da cidade, sendo necessário apenas levar recipientes como garrafas ou baldes para coletar a água.

Os endereços onde estão localizados os reservatórios são rua Comendador Caminha (no Parcão, bairro Moinhos de Vento); rua Luiz Só, 195 (bairro Petrópolis); e rua Eng, Antônio Rebouças (Praça Bela Vista), no bairro Bela Vista.



O primeiro reservatório comunitário de água potável foi instalado no fim da tarde desta sexta-feira (10), na Praça Dom Sebastião, localizada em frente ao Colégio Rosário (avenida Independência, 270), com capacidade de 5 mil litros de água.

Os quatro reservatórios foram instalados na Capital como medida paliativa, nos bairros Independência, Petrópolis, Moinhos de Vento e Bela Vista. “Estamos disponibilizando esses equipamentos para fornecer água potável à população que está desabastecida em razão da estação Moinhos de Vento, que segue inoperante”, afirma o diretor-geral Mauricio Loss.