Dmae diz que residências afastadas de redes continuam sem água devido ao alto consumo

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou, na manhã desta sexta-feira (10), através de sua conta no X, que as quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs) em funcionamento - Belém Novo, Tristeza, Menino Deus e São João - seguem operando com capacidade reduzida. Por isso, locais mais afastados da rede permanecem desabastecidos em razão do alto consumo.

a previsão otimista é que o abastecimento seja retomado na segunda-feira Além disso, a ETA Moinhos de Vento é alvo de uma operação que começou na quarta-feira (8). A Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) que alimenta o complexo foi inundada, molhando os painéis eletrônicos que existem no local. De acordo com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que tratou do assunto em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9),