CatSul afirma que não há previsão para o retorno da operação do Catamarã entre Porto Alegre e Guaíba

A CatSul Guaiba Transportes Hidroviários, operadora dos serviços hídricos de transporte público na Região Metropolitana, aponta que não há previsão de retorno da operação dos catamarãs, que fazem o trajeto entre Porto Alegre e Guaíba. Todas as linhas foram suspensas no dia 1º de maio, quando a chuva se intensificou. A empresa afirma que devido ao nível do lago Guaíba, não é possível executar as linhas com segurança, já que as estações hidroviárias estão inacessíveis.

LEIA TAMBÉM: Viagens de ônibus entre Caxias do Sul e Porto Alegre são retomadas



Com a cheia do lago, em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a empresa optou por suspender todas as operações das embarcações por tempo indeterminado. A maior dificuldade para a execução do transporte é o fato de que as estações hidroviárias, que são o ponto de partida e de chegada de viagens, estão completamente submersas.



As duas embarcações da CatSul que fazem diariamente cerca de 60 viagens por dia, entre Porto Alegre e Guaíba, deverão ficar ancoradas até o nível do Guaíba baixar consideravelmente, o que Com a cheia do lago, em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a empresa optou por suspender. A maior dificuldade para a execução do transporte é o fato de que as estações hidroviárias, que são o ponto de partida e de chegada de viagens, estão completamente submersas.As duas embarcações da CatSul que fazem diariamente cerca de 60 viagens por dia, entre Porto Alegre e Guaíba, deverão ficarconsideravelmente, o que segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs (IPH) , não deve acontecer nos próximos dias. Com as chuvas projetadas para este fim de semana, a perspectiva é de que o nível do lago se mantenha próximo dos 5m, dois acima da acima da cota de inundação, que é de 3m.