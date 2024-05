Viagens de ônibus entre Caxias do Sul e Porto Alegre são retomadas

De Caxias do Sul

A partir de um acordo entre o Expresso Caxiense e a empresa Unesul foram retomadas na manhã desta sexta-feira (10) as viagens entre Caxias do Sul e Porto Alegre, suspensas desde o início do mês em função dos bloqueios dos principais acessos. Para garantir precariamente o atendimento dos usuários, as empresas montaram grade com duas saídas de Caxias do Sul, da Estação Rodoviária, e três de Porto Alegre, do terminal provisório instalado na Agronomia. A linha Caxias do Sul até Arroio do Sal, de responsabilidade do Expresso Caxiense, segue suspensa.

A viagem, que normalmente dura em torno de duas horas e meia, está sendo feita em nove horas em função do percurso mais longo, das estradas bloqueadas e da inclusão de trechos não habituais para atender maior número de pessoas que precisam de deslocamento. Com isso, o valor também mudou. O trecho de Caxias do Sul até Osório, oferecido pelo Expresso Caxiense, custa R$ 60,95. De Osório até Porto Alegre, a Unesul cobra R$ 45,55.



O trajeto começa em Caxias do Sul em direção a Farroupilha, Garibaldi e Carlos Barbosa. Na sequência, a viagem segue até Novo Hamburgo pela ERS-240, contorna a Região Metropolitana de Porto Alegre pela ERS-239 e ERS-474 até o acesso à Freeway, em Santo Antônio da Patrulha. A chegada em Osório ocorre após cerca de quatro horas e meia. Após uma parada de duas horas, segue em direção a Porto Alegre, utilizando a BR-101 e a ERS-040.



Horários Expresso Caxiense



Caxias do Sul-Osório-Porto Alegre



Saídas: 6h e 11h



Conexão em Osório: 12h30 e 17h30



Chegada em Porto Alegre: 14h30 e 19h30







Horários Unesul



Porto Alegre-Osório-Caxias do Sul



Saídas: 9h, 11h e 14h



Conexões: 12h30, 17h30 e 17h30



Chegadas: 17h, 22h e 22h