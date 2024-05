Prefeitura de Torres estrutura Centro de Apoio para receber donativos às vítimas das enchentes

Desde a manhã desta sexta-feira (10), a prefeitura de Torres, no Litoral Norte, estruturou no Ginásio do Torrense a central de doações para que moradores e visitantes possam se somar à onda de solidariedade às vítimas das enchentes no Estad De TorresDesde a manhã desta sexta-feira (10), a prefeitura de Torres, no Litoral Norte, estruturou no Ginásio do Torrense apossam se somar à onda de solidariedade àso. A estrutura, localizada na Rua Ildo Kuwer Feltes, será o ponto de coleta de donativos que serão encaminhados pelo município às comunidades que mais precisam.

De acordo com a prefeitura, várias ações já vêm sendo desenvolvidas pela administração municipal e secretarias desde o início da semana. A concentração dessas iniciativas no ginásio da cidade, agora transformado em Centro de Apoio da Campanha Doação Solidária, permitirá aprimorar os trabalhos.



Segundo a assessoria de Comunicação da cidade, o local está recebendo doações em geral, como colchões, cobertores, roupas, água, material de higiene pessoal, fraldas e alimentos. Por determinação do prefeito Carlos Souza, o Grupo de Trabalho de Apoio Solidário coordena as ações. “O município já vem realizando intenso trabalho de apoio aos atingidos pelas enchentes, recebendo doações. Além do Campo do Torrense, a população pode colaborar entregando os donativos no PA 24h, na sede administrativa da prefeitura, também 24h, e nas secretarias das escolas municipais”, destaca a prefeitura por meio de nota.



Na manhã desta sexta-feira, o prefeito esteve no Ginásio do Torrense para acompanhar os trabalhos. Segundo ele, a concentração dos donativos no local tem “o propósito de melhor organizar as várias ações já realizadas pela prefeitura às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul”.



Souza comemora o engajamento da população e destaca ainda que as doações serão encaminhadas para municípios apontados pela Defesa Civil do Estado como prioritários e também para os desabrigados desses locais que se encontram em Torres. Todas as doações de água recebidas estão sendo encaminhadas diretamente para Porto Alegre.



Doações de água serão encaminhadas diretamente para Porto Alegre. Credito Prefeitura de Torres/Divulgação/JC

Também é possível fazer a doação de medicamentos para envio às cidades, mas os mesmos devem ser entregues na Farmácia Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Coronel Pacheco, 784.

Outra frente de solidariedade organizada em Torres tem a Casa da Terra e do Artesanato à frente, com o intuito de angariar doações para as crianças vítimas das enchentes. A mobilização visa reunir brinquedos, roupas infantis, fraldas, mamadeiras, bicos, material de higiene, leite em pó e fórmulas de alimentação. Os itens serão recebidas de segunda a sábado, das 9h às 19h, durante todo o mês de maio, na Casa da Terra.