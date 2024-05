Saiba o que pode ou não doar e onde levar

O momento crítico de acolhimento das vítimas da enchente histórica que assola o Rio Grande tem despertado a solidariedade, e são inúmeras as pessoas querendo ajudar. Todo auxílio é bem-vindo, mas a urgência da situação requer uma atenção especial aos itens que serão doados. Sabia o que está sendo mais necessário em cada região do Estado para que sua contribuição seja efetiva e onde entregá-la.

Porto Alegre

Doações de itens em geral

A Defesa Civil do Estado está recebendo doações na sua Central Logística, localizada na Avenida Joaquim Porto Villanova, número 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. Neste local, podem ser entregues:



- Colchões (novos ou em bom estado)

- Roupa de cama

- Roupa de banho

- Cobertores

- Água potável

- Ração animal

- Cestas básicas fechadas



Não estão sendo recebidos:



- Roupas e calçados

- Medicamentos

- Móveis e utensílios domésticos



Marmitas

Os interessados em contribuir com refeições prontas (marmitas) deverão fazer contato prévio com a Defesa Civil do município que pretendem ajudar para ajuste.



Empresas, grupos de serviço e organizações que desejarem enviar doações deverão contatar previamente a Defesa Civil do Estado no telefone (51) 3120-4255 para tratativas envolvendo a logística do material.



Também é possível buscar informações sobre doações com as prefeituras.



Porto Alegre

É possível fazer doações no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), na Rua Coronel Corte Real, 975, bairro Petrópolis. Também são recebidos donativos no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Bernardo Pires, 415, bairro Santana; no prédio do Ministério Público gaúcho localizado na Avenida Santana, 440, bairro Santana; e no Bar Opinião, na Rua José do Patrocínio, 834, bairro Cidade Baixa. O horário de funcionamento de todos é das 8h às 18h.



Itens que estão recebendo



- Higiene e limpeza

- Pratos, copos e talheres descartáveis

- Água



Vale do Rio Pardo

Outro local para entrega é o Centro Regional de Doações do Vale do Rio Pardo, na Avenida Independência, 2293 - Bloco 41 - Universitário, em Santa Cruz do Sul, com horário de funcionamento 24 horas.



Itens que estão recebendo



- Alimentos não perecíveis

- Material higiene e limpeza



Vale do Taquari

Em Lajeado, os itens podem ser entregues no Centro Regional de Doações Vale do Taquari, localizado na sede do Clube União Campestre, na Rua Rosalina Schneider Baron, 14, bairro Campestre, das 8h às 18h.



Itens que estão recebendo



- Alimentos não perecíveis

- Marmitas prontas

- Água potável

- Material de higiene e limpeza

- Absorventes

- Fraldas descartáveis



Santa Maria

Os itens também podem ser entregues no Centro Regional de Doações Santa Maria, localizado no Centro Desportivo Municipal Farrezão, na Rua Appel, 798, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria, das 10h às 16h.



Itens que estão recebendo



- Alimentos não-perecíveis

- Água potável

- Roupas de cama

- Higiene e limpeza

- Absorventes

- Fraldas descartáveis



Vale do Caí

Em São Sebastião do Caí, os itens podem ser entregues no Centro Regional de Doações Vale do Caí, localizado no Salão Paroquial da Igreja Matriz, na Rua Marechal Floriano esquina Henrique D'Ávila, em frente à Praça Municipal, das 8h às 18h.



Itens que estão recebendo



- Colchões

- Cestas básicas

- Higiene e limpeza

- Toalhas

- Roupas de cama

- Água potável